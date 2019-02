Les manifestations des gilets jaunes font flancher le commerce

Dans un contexte de crise sociale, les manifestations des gilets jaunes tournent souvent mal tous les samedis. Dans les grandes villes, les chiffres d'affaires des commerces ont fortement baissé sur les trois derniers mois. À Saint-Étienne, quinze boutiques sont sur le point de fermer. Baisse de fréquentation, soldes ratés et dégradation, les commerçants n'en peuvent plus.



