Les masques ne seront pas gratuits dans les établissements scolaires, tranche le gouvernement

Qui doit payer pour le port du masque à l'école ? Pour l'instant, la règle reste la même : le masque de protection, obligatoire à la rentrée pour tout élève âgé de 11 ans et plus, sera à la charge des écoliers, collégiens et lycéens. Alors que de nombreux élus et associations ont plaidé ces derniers jours pour une distribution gratuite de masques à l'école, le gouvernement a décidé de ne pas leur donner gain de cause lors d'un conseil de défense sanitaire ce mardi 25 août.

"J'ai réuni ce matin un conseil de défense pour organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles au regard de l'évolution épidémique. École, travail, lieux publics: partout des règles claires pour permettre à chacun de reprendre en confiance", a écrit le chef de l'Etat dans un tweet dans les heures qui ont suivi le conseil de défense.

Cette règle ne s'appliquera pas pour les enfants les plus vulnérables (comme les diabétiques) et les plus précaires, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. "Nous allons mettre à la disposition des masques gratuits pour les élèves à besoins sociaux particuliers", nous confirme une source gouvernementale. Les plus fragiles continueront donc de s'approvisionner gratuitement en masques en pharmacie tandis que les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) et les familles les plus modestes recevront des masques à leur domicile. "La distribution de 53 millions de masques gratuits aux précaires a été réalisée par La Poste à 90 %", a indiqué Olivier Véran au JDD dimanche 23 août.