Les mères des lycéens mis à genoux à Mantes-la-Jolie manifestent, un an après contre l'"humiliation"

"Pour l'amour de nos enfants, marche des mamans pour la justice et la dignité". Derrière une banderole affichant ce message, plus d'un millier de personnes ont marché, dimanche 9 décembre, dans Paris, un an après l'humiliation essuyée par des adolescents de Mantes-la-Jolie. Ce jour-là, plusieurs lycéens avaient été mis à genoux, mains sur la tête, par les forces de l'ordre, suscitant une vague d'émotion.

Le cortège est parti en début d'après-midi du quartier de Barbès, et a rejoint la place de la République deux heures plus tard. "Je suis révoltée contre les violences policières [sur] nos enfants. L'humiliation qu'ils ont subie l'année dernière, on ne l'a pas acceptée, la violence policière est toujours là, ça s'est pas calmé", a déclaré Fadila Koulel, mère d'un des 151 jeunes interpellés.