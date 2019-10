Les microbrasseries artisanales connaissent un nouvel essor

JT 20H - Grâce aux microbrasseries artisanales, les bières locales connaissent un nouvel engouement après des années de baisse de consommation. Ses principaux ingrédients, les céréales et le houblon, étaient de moins en moins cultivés.

Il existe 1 700 microbrasseries dans l'Hexagone. Il s'en ouvre une nouvelle tous les trois jours, pourtant, elles n'étaient qu'une vingtaine au début des années 2000. Car pendant un temps, nos compatriotes ont délaissé la bière, à tel point qu'aujourd'hui, les producteurs ont du mal à trouver les matières premières en quantité et en qualité suffisantes.



