Les militaires français de l'opération Chammal ont fêté ensemble le Nouvel An

Près de 270 militaires français de l'opération Chammal engagés en Irak et en Syrie ont fait une pause pour fêter ensemble la nouvelle année. Une initiative de la ministre des Armées Florence Parly qui a choisi le Levant pour son réveillon avec la troupe. Malgré l'annonce du retrait des soldats américains de Syrie, elle tenait à rappeler que la lutte contre le terrorisme n'est pas achevée et que les effectifs français sont maintenus.



