Les militants d’Extinction Rebellion dénoncent "l’inaction" du gouvernement face à l’urgence climatique

Ils auraient bien voulu s’installer plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme ils l'avaient fait sur la place du Châtelet et le pont au Change, occupés pendant cinq jours l’année dernière. Mais les militants d’Extinction Rebellion qui se sont rassemblés devant le ministère de la Transition écologique, à Paris mardi 13 octobre, ont rapidement été délogés un par un par les forces de l’ordre.

En fin de matinée, quelques dizaines de membres du mouvement écologiste ont barré le boulevard Saint-Germain et le carrefour le plus proche en déployant rubans de travaux publics et banderoles "Ministères écocidaires" ou "maintenant ou jamais". La porte et un morceau de la façade du ministère ont été bombés à la peinture verte. Sous la pluie, certains militants se sont allongés sur le bitume, les mains accrochées dans des tubes en PVC, eux-mêmes reliés à une poubelle, pour être plus difficiles à déloger.