Les ministres Didier Guillaume et Jacqueline Gourault assistent à une corrida à Bayonne, les défenseurs des animaux fulminent

Leur présence n'est pas passée inaperçue. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, et Jacqueline Gourault, ministre de la Ville, étaient assis au premier rang mercredi 14 août à une corrida dans les arènes de Bayonne, au côté du maire de Jean-René Etchegaray. Sur le cliché (ci-dessous), pris par Pierre Sabathié, journaliste à Sud-Ouest, on peut voir les deux membres du gouvernement suivre l'événement, une corrida goyesque lors de laquelle Daniel Luque faisait face à six taureaux avant de les mettre à mort dans l'arène. France Bleu note que le torero espagnol est reparti avec quatre de leurs oreilles et une queue.