Les Nancéiens retrouveront bientôt les terrasses animées de la place Stanislas

Dès mardi prochain, les Nancéiens pourront retrouver leurs petites habitudes. Partout dans la ville, les activités touristiques et commerciales vont reprendre. Un soulagement pour une ville qui attire plus de trois millions de touristes par an. Cette reprise, les bars, les cafés et les restaurants l'attendaient avec impatience même s'ils appréhendent la venue des clients. De son côté, même s'il doit revoir à la baisse le nombre de visiteurs, le Musée-Aquarium met tout en œuvre pour les rassurer.