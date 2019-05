Les nouveaux mots du dictionnaire 2020

Après l'apparition récente des mots geek ou émoticône, cette année c'est la licorne qui affiche une nouvelle définition bien loin de l'animal fantastique. Elle désigne désormais aussi une start-up qui vaut plus d'un milliard de dollars. Ces nouveaux mots reflètent aussi les préoccupations environnementales, comme la dédiéselisation.



