Les opposants à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes se sont mobilisés

JT 20H - Une foule dense, venue de tout l'Hexagone, a été réunie à Paris ce dimanche pour la marche contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.

L'extension de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires a été adoptée par les députés en fin septembre. Avant son arrivée au Sénat, les manifestants ont organisé un grand rassemblement ce dimanche 6 octobre 2019. Ils étaient 42 000 selon la police, et 74 000 selon un cabinet indépendant, beaucoup moins que lors du mariage pour tous en 2013.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.