"Les Oubliés", une chanson qui évoque la fracture territoriale

Les paroles de la chanson de Gauvin Sers intitulée "Les Oubliés" rendent hommage à la campagne et surtout aux petites écoles rurales. En fait, le chanteur avait déjà eu envie d'écrire une chanson sur la désertification rurale, mais il n'avait pas trouvé l'angle de vue pour démarrer. C'est en ayant reçu la lettre d'un instituteur de la Somme, l'interpellant sur la fermeture de son établissement, qu'il a pu s'inspirer. Son tube connaît un énorme succès sur le Web.



