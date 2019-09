Les paillotes commencent à être démontées

JT 13H - Déception pour ceux qui espèrent prolonger leurs vacances à la plage. A La Grande-Motte par exemple, les paillotes ont déjà été remballées à l'approche de l'hiver.

Les professionnels commencent à démonter les premiers restaurants de plage pour l'hiver. Et cela, même s'il y a encore des vacanciers. C'est notamment le cas à La Grande-Motte, dans l'Hérault, où les paillotes ont déjà déserté les plages. Stéphane et ses collègues ont déjà empilé le tout, notamment pour respecter la date limite du 30 septembre 2019. Toutefois, tous ne se plaignent pas de cette disparition, à savoir ceux qui veulent profiter du calme et du côté sauvage des plages.



