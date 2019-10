Les pêcheurs de la Manche s'inquiètent de la présence d'un immense chalutier

JT 13H - La présence d'un chalutier hors normes, le Margiris, qui appartient à un armateur néerlandais, inquiète les pêcheurs traditionnels français dans la Manche.

Depuis quelques semaines, l'un des plus gros chalutiers du monde a été repéré dans la Manche. Avec 143 mètres de long et 18 de large, il est capable de pêcher jusqu'à 250 tonnes de poissons par jour. De quoi inquiéter la filière locale. En effet, les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) n'ont jamais vu un bateau de cette taille dans leur zone de pêche. Une déconvenue supplémentaire alors que clients et commerçants constatent une dégradation de la situation des marins-pêcheurs depuis des années.