Les photos d'oiseaux morts ont-elles un lien avec l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen ?

À LA LOUPE – Une image devenue virale, celle de deux oiseaux retrouvés morts sur les quais de Rouen au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol. Mais faut-il pour autant relier ce cliché à la toxicité des fumées sorties depuis le 26 septembre ?

D'après le site Rouen Info, les photos ont été envoyées par un certain Alexandre. "Il nous a immédiatement transmis les photos et fait part de son inquiétude, au lendemain de l’incendie de l’usine Lubrizol, car c’est la première fois qu’il fait ce genre de découverte", précise le média local dans son article. Les images de ces deux malheureux volatiles ont été largement partagées, accompagnées de messages d’inquiétude. "C'est motus et bouche cousue partout ! C'est quoi ce silence étrange ? Que nous cache t-on ?", "Oui mais chut, faut pas le dire", s'inquiète-t-on sur Twitter.

Ainsi, la question se pose : constate-t-on une surmortalité des oiseaux dans la région ? Pour en avoir le cœur net, À La Loupe est entré en contact avec le CHENE, le Centre d'hébergement et d'étude sur la nature et l'environnement, basé à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) et chargé d'accueillir et de soigner tout animal sauvage en détresse signalés dans le département. Les soigneurs ont l'habitude de travailler avec les oiseaux en lien avec la LPO Normandie.

"Pour l'heure, nous n'avons constaté aucun surcroît d'activité depuis l'incendie de Rouen, qu'il s'agisse des oiseaux ou de toute autre espèce", nous précise un soigneur. Il invite à rester prudent sur les causes qui peuvent entraîner la mort d'animaux qu'on peut retrouver dans la nature. Le CHENE rappelle que l'incendie a eu lieu jeudi 26 septembre, et qu'il est donc encore tôt pour tirer la moindre conclusion.