Les pneus neige sont-ils obligatoires ?

LE JT DES INFOX - Un post Facebook alerte les automobilistes de 48 départements sur une obligation d'équiper leur voiture de pneus neige entre le 1er novembre et le 31 mars.

Un post sur une "Loi montagne" circule sur Facebook depuis plusieurs semaines. Celle-ci concernerait 48 départements et oblige les automobilistes à s'équiper de pneus neige entre le 1er novembre et le 31 mars. En cas de non respect, la facture risque d'être salée avec une amende de 135 euros et une immobilisation du véhicule. La sécurité routière a pourtant affirmé dans un communiqué qu'aucune nouvelle obligation entrera en vigueur cet hiver. A voir également : l'ambassadrice de l'Hexagone au Conseil de l'Arctique crie au "fake news" et Donald Trump accuse les ampoules.



Ce dimanche 22 septembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle du faux arrêté départemental qui oblige certains automobilistes à s'équiper de pneus neige. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.