Les pompiers continuent à sécuriser Notre-Dame de Paris

Deux jours après le sinistre, une soixantaine de pompiers est toujours positionnée à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. À l'aide de caméras thermiques et de dispositifs hydrauliques, ils vérifient qu'il n'y aura pas de retour de flamme, notamment du côté de la voûte. Ils s'assurent aussi qu'il n'y a pas de risque d'éboulement et se chargent d'évacuer les œuvres d'art du monument.



