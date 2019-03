Les premières asperges pointent le bout de leur nez

Avec les fraises et les tomates, les asperges symbolisent le printemps. Sur les étals des marchés, on peut déjà en apercevoir quelques-unes. Encouragées par le soleil de février, elles ont pris de l'avance. Dans les Landes, les asperges se récoltent tous les jours. Une routine qui durera jusqu'au mois de juin. Bien qu'elles soient précoces, leur prix et leur goût restent inchangés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.