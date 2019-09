Les premiers contacts d'Arlette Chabot avec Jacques Chirac

JT 13H - Arlette Chabot, une ancienne chef du service politique de TF1, raconte ses premiers travaux en tant que journaliste en suivant Jacques Chirac.

Pour la première fois dans sa carrière, Arlette Chabot avait suivi Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle de 1981. Elle le décrit comme ayant deux contrastes de personnalité bien marquée. D'un côté, il y avait l'homme politique, le patron dur. Et de l'autre, l'homme sympathique qui se souciait de tout le monde. Au fil des années. Les deux se sont confondus.



