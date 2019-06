Les premiers départs en vacances à l'épreuve de la canicule

Malgré la canicule, de nombreux vacanciers ont pris la route ce 29 juin 2019. Pour survivre à la chaleur, chacun a pris ses dispositions. Bison Futé recommande de bien s'hydrater et de faire une pause toutes les deux heures. Sur les rails, l'appel du gouvernent à différer les départs ne semble pas avoir marché. Les voyageurs sont au rendez-vous, impatients de partir en vacances. La SNCF prévoit cependant des ralentissements à cause des fortes températures.



