Les prix des billets de TGV ont-ils baissé ? Difficile à dire...

Contacté par LCI, le Président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNUT), Bruno Gazeau, nous a confié qu'il n'était pas en mesure de confirmer l'information. "C'est très difficile à calculer pour nous, puisque nous n'avons pas les outils nécessaires". Il affirme que le pourcentage avancé par la SNCF "ne correspond pas au ressenti des adhérents, le sentiment global est que les prix ont tendance à augmenter […] Les seules personnes qui pourraient témoigner d'une baisse ou d'une hausse des prix seraient les usagers qui font le même trajet depuis plusieurs années".





Du côté de UFC-QueChoisir, le constat est similaire. Dans un dossier publié au mois d'avril, l'association présente une étude des prix des billets de la SNCF entre 2017 et 2019. L'évolution des tarifs est assimilée à "un jeu de yo-yo difficile à comprendre" et se pencher sur la question "donne le tournis ! (…) Seule la SNCF retrouve son chemin dans sa jungle tarifaire". Sur le site du réseau ferroviaire, les prix des trajets varient selon de multiples facteurs comme la date d'achat ou la fréquentation du trajet. Difficile de s'y retrouver dans ces savants calculs, mais UFC-QueChoisir tire une conclusion de l'évolution des tarifs sur ces deux dernières années : "nos chiffres montrent que le prix moyen reste stable. Et pour cause, puisque l’on relève des hausses pour 50 % des trajets étudiés et des baisses pour les autres 50 %. Difficile d’en dire plus tant l’offre de la SNCF est peu lisible !"