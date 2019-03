Les prix du carburant repartent à la hausse : les aides envisagées par le gouvernement pour les trajets domicile-travail

Les aides au trajet entre le domicile et le travail font l'objet de négociations entre le gouvernement, les syndicats et les élus locaux. Selon les informations du Parisien, une aide défiscalisée à destination des salariés touchant moins de deux fois le Smic est discutée. Une aide qui s'élèverait in fine à 400 euros par an. Mais l'Etat ne serait pas le seul à mettre la main à la poche. Les entreprises sont également sollicitées, avec la suggestion de leur proposer de modifier les horaires de travail de façon à permettre à leurs employés de prendre les transports en commun.





Elles sont également attendues au tournant pour favoriser le télétravail et le covoiturage. Par ailleurs, la prime transports, mise en place facultativement par certaines d'entre elles, qui consiste à prendre en charge les frais de carburant, se transformerait en un socle minimum d'aide à la mobilité défini par l'Etat. Un amendement va en tout cas dans ce sens.



