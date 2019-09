Les réactions des Parisiens après le décès de Jacques Chirac

JT 13H - La mairie de Paris a annoncé la mort de Jacques Chirac sur les panneaux d'information. Dans la rue de la capitale, les réactions ne se sont pas fait attendre. Notre journaliste a recueilli quelques-unes d'entre elles.

Après la mort de Jacques Chirac, ancien président de la République et ex-maire de la capitale, les Parisiens étaient nombreux à réagir. Les réactions étaient unanimes : "C'était un homme assez proche des Français". Son action politique a laissé aussi de souvenirs puisqu'il a supprimé le service militaire, et c'était le seul qui s'est opposé à la guerre en Irak. Des registres ont été ouverts à la mairie de Paris pour lui rendre hommage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.