Les rendez-vous pris et non honorés agacent les médecins

Près de 12% des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous sans prévenir ni même s'en excuser à la visite suivante. Un phénomène de négligence qui agace de plus en plus les médecins. Ces rendez-vous manqués et non annulés représenteraient six consultations et deux heures de travail par semaine, soit 28 millions de rendez-vous par an à l'échelle nationale. Face à ce problème, l'ordre des médecins mise sur la pédagogie. L'idée est de rappeler au patient l'importance de venir à son rendez-vous et de ne sévir que dans les cas extrêmes.



