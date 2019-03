Les Restos du Cœur s'activent pour leur collecte nationale

Les Enfoirés ont choisi de lutter contre la pauvreté en mettant leur notoriété au service des plus démunis. Près de neuf millions de téléspectateurs ont suivi leur concert sur TF1. En parallèle, les Restos du Cœur ont lancé leur grande collecte nationale dans les supermarchés. Des bénévoles sont présents sur place pour informer et recueillir les produits d'entretien et alimentaires nécessaires aux plus démunis. Les denrées récupérées doivent permettre à l'association de leur venir en aide jusqu'en hiver 2020.



