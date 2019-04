Les retraités appelés à manifester, jeudi 11 avril

Cette année , c'est le quasi-gel des pensions qui alimente la colère, même si l’exécutif a déjà ouvert la porte à un aménagement en faveur des ménages modestes. Au-delà de ça, les revendications s'étendent à un meilleur pouvoir d'achat, la totale prise en charge de la perte d'autonomie par la Sécurité sociale, sujet au cœur de la future réforme de la dépendance ainsi qu'à "l'amélioration des pensions de réversion", point sensible de la réforme des retraites. "On sera très vigilants, on ne lâchera pas sur ce dossier", a déclaré Jacqueline Valli (CFTC). Ils veulent également l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités et non plus seulement pour ceux touchant moins de 2000 euros, comme l'avait annoncée Emmanuel Macron lors de son allocution du 10 décembre.