Les retraités attendent un geste significatif en faveur de leur pouvoir d'achat

Parmi les mesures envisagées par Emmanuel Macron figure la réindexation des retraites à 2 000 euros. Les retraités sont inquiets pour leur porte-monnaie et espèrent se faire entendre. Ils seront très attentifs durant les prochains jours aux éventuelles mesures en leur faveur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.