Les retraités ont-ils un revenu moyen supérieur au reste des Français ?

Plusieurs explications permettent de comprendre pourquoi les retraités ont, statistiquement, un niveau de vie supérieur aux actifs. Tout d'abord, contrairement à ces derniers, les revenus des retraités ne dépendent de l'état de l'économie et du marché du travail. De plus, les pensions des retraités ont progressé ces dernières années : entre 2008 et 2012, le minimum vieillesse a été augmenté de 25 % entre 2008 et 2012 et les revalorisations des pensions ont été globalement supérieures à l’inflation.





La différence de niveau de vie s'explique aussi par la détention de patrimoine. 74% des plus de 65 ans sont propriétaires de leur logement et ne paient donc pas de loyer. Par conséquent, ils détiennent un patrimoine supérieur de 14 % aux ménages de 25-64 ans. Enfin, leurs crédits sont déjà remboursés : alors que le taux d’endettement est d'environ 10% pour les seniors, il est de 17% pour l'ensemble des Français.