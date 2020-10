Les rouleaux de jade sont-ils réellement efficaces ?

LE WE 13h

Ces derniers mois, les adeptes beauté du monde entier s'arrachent un accessoire tendance, utilisé depuis des millénaires en Chine. Il s'agit notamment d'un rouleau de jade qui aurait des vertus étonnantes sur le visage. En magasin, les modèles se multiplient à tous les prix. Rose, vert ou blanc, peu importe la pierre, les vendeurs promettent des effets miracles pour votre peau.

Selon une cliente qui utilise un rouleau "Roll On Jade" depuis un an, ce produit stimulerait le collagène et permettrait d'avoir un effet anti-âge. La marque précise que le rouleau est fait à partir d'aventurine verte, une pierre précieuse.

Mais sur internet d'autres vendeurs promettent du jade "100% naturel". Selon Erwan Parisy, vendeur de pierres précieuses, il n'en est rien du tout. Le jade est une pierre assez rare et très chère.

En jade ou pas, ces pierres ont-elles les vertus qu'elles prétendent ? Dans son institut de beauté, Chrystelle Lannoy les utilise dans le cadre de massages spécifiques : "On va stimuler la microcirculation et donc agir sur certaines fonctions de la peau pour raffermir, pour redonner de l'éclat." Par ailleurs, une dermatologue relève que ces pierres, refroidies, pourraient bien faire disparaître les cernes plus rapidement... mais elles n'ont qu'un effet passager.