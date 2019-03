Les tests osseux sur les jeunes migrants validés par le Conseil constitutionnel : de quoi parle-t-on ?

Lorsqu'il arrive en France en 2016, Adama S. est pris en charge par l'Aide sociale à l'Enfance. Il dit avoir 15 ans, mais pour s'assurer de sa minorité, on lui a demandé de se soumettre à des tests osseux. Une pratique fréquemment utilisée dans les pays européens pour déterminer l'âge des jeunes migrants à leur arrivée dans sur le Vieux continent. Sauf qu'Adama S. refuse de s'y soumettre et, en 2017, un juge pour enfant déduit de ce refus une preuve de sa majorité. Le magistrat avait lève alors son placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), mais le jeune homme fait appel en acceptant cette fois les tests osseux.





En juillet, la cour d'appel de Lyon estime son âge entre 20 et 30 ans, confirmant qu'il ne bénéficierait pas de l'ASE. Adama S. forme un pourvoi en cassation, enclenchant la procédure devant le Conseil constitutionnel. Selon la plus haute juridiction française, "les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé". "Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé".





Pour son avocate, Me Zribi, ces tests sont "non fiables" et "portent atteinte à la protection de l'enfance et au droit à la santé et à la dignité" des migrants mineurs. Elle pointe "la très large marge d'erreur" de ces examens et le risque que cela induit : "priver des mineurs de la protection de l'Etat, les livrer à la rue", voire à la délinquance ou aux abus.