Les Toulousains ont envie d'un retour à la normale

En dehors des grandes enseignes, les commerçants sont nombreux à être ouverts ce 16 décembre. Dans un centre commercial en périphérique de Toulouse, les habitants commencent tout juste leurs courses de Noël, à neuf jours des fêtes. Pour cause, ils avaient peur de l'actualité sociale mouvementée.



