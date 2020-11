Une balade rallongée, un amoureux à rejoindre, une attestation détournée : les transgresseurs du confinement racontent

C'est une petite musique, anticipée par les experts de la santé mentale, et confirmée par les chiffres. Le deuxième confinement serait plus difficile à vivre que le premier. "Une adhésion plus faible", prévenait Nicolas Franck auprès de LCI. "C'est calamiteux, les gens sont très angoissés, en colère", remarquait Serge Hefez sur notre plateau. C'est ce qu'est venu confirmer, jeudi 12 novembre, une étude Ifop, selon laquelle 60% des Français interrogés avaient transgressé les règles du confinement. Un chiffre près de deux fois plus élevé qu'en avril 2020, après six semaines de confinement. Signe que, après la stricte discipline observée au printemps, la capacité à encaisser ces nouvelles restrictions a nettement faibli. Une évolution que LCI a voulu interroger auprès des principaux intéressés.

Il y a les petits dépassements. Une promenade qui laisse l'heure réglementaire derrière elle, qui dépasse légèrement le kilomètre autorisé, faite en compagnie d'un ami, quand le gouvernement proscrit l'accompagnement par quelqu'un d'extérieur à son foyer. Voyant que le deuxième confinement était "largement moins respecté que le premier", Mathilde, qui ne voyait pas de raison de se "priver de ce genre de souplesse", est allée au cimetière du Père Lachaise, "l'endroit le plus vert près de chez [elle]", qui lui permettait "d'enfin voir quelqu'un".

Cette impression que rien n'a changé, aussi. Sabah, Toulousaine de 32 ans, ne goûte plus aucune fragrance printanière dans ce confinement automnal. Disciplinée "au point de se confiner avec [son] ex", il y a quelques mois", cette mère d'un enfant asthmatique, elle-même handicapée avec une prothèse, a relâché la pression depuis le 30 octobre. "Avant, je n'étais que consciente du danger. Mais aujourd'hui, mon fils de 5 ans lui-même me dit : 'Mais non, maman, on n'est pas en confinement, je vais à l'école'." Elle ne comprend pas davantage : "Je le mets à l'école et il faudrait que je lui demande de rentrer sans voir ses copains ? Ça n'a pas de sens !" Alors, Sabah prolonge ses sorties, dans un quartier où, son masque et son gel hydroalcoolique en main, elle ferait presque figure "d'anxiogène". Les patrouilles de police sont rares aux Sept Deniers, "quartier familial avec beaucoup de mixité sociale". Mais elle a toujours son attestation en poche certifiant le besoin qu'elle a "de marcher beaucoup", "pour éviter le fourmillement dans [ses] jambes". "Un peu misanthrope" de son propre aveu, elle limite ses interactions sociales d'elle-même. Ponctuellement, elle reçoit sa famille chez elle. Pas de légèreté face au virus : "On n'est pas dans Hold-Up, je sais que c'est grave, qu'il circule. Mais il y a tant d'incohérences, de laxisme, qu'on finit par se relâcher".

Il y a les oublis, aussi. Quand, "pour aller chercher une baguette de pain", Marina, autrice et éditrice parisienne, "oublie l'attestation". Ayant grandi en Roumanie, sous la dictature de Ceausescu, remplir ce bout de papier "réveille en [elle] des souvenirs désagréables. On était figé par la peur". Mais de ces transgressions anodines découle quelque chose d'autre. Entre deux anecdotes sur les débuts très difficiles de son activité, Marina voit bien que les choses ont changé ces derniers mois : "On avait beaucoup plus peur du Covid. On était tous confinés, solidaires. Aujourd'hui ? Il y a tellement d'exceptions qu'on n'y comprend plus rien. Les enfants vont à l'école, les hommes politiques vont sur un plateau télé alors qu'avant, ils faisaient des interviews en vidéo... Vous savez ce qu'on dit : ce que le maître fait bien, l'élève le fait bien aussi". Lassée, pas malade, Marina continue de voir ses amis, avec prudence, dans un parc, à distance : "Je ne me laisse plus être séquestrée".