Les trésors du château de Suscinio, un des sites à visiter gratuitement via le Pass Ouest-France

Le château de Suscinio, dans le Morbihan, a été pendant longtemps la résidence des ducs de Bretagne. Situé à quelques kilomètres de l'océan et bercé par les embruns, le lieu séduit les visiteurs. D'ailleurs, ils sont plus de 160 000 à arpenter ce lieu historique chaque année. Dans son intérieur, le château conserve une trace unique du Moyen Âge. Pour le découvrir gratuitement, ainsi qu'une quarantaine d'autres sites touristiques, rendez-vous sur le site Internet d'Ouest-France.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.