Les trottinettes électriques font leur entrée dans le code de la route

CIRCULATION - L'usage des trottinettes électriques est désormais réglementé sous le statut d'"engins de déplacement personnel motorisés". Un décret publié ce vendredi 25 octobre au Journal officiel consacre leur entrée dans le code de la route pour mettre fin à la pagaille en ville.

Après plusieurs accidents mortels impliquant des trottinettes, leur usage est donc strictement encadré. Ainsi, elles ne peuvent transporter de conducteurs âgés de moins de 12 ans, ni deux personnes ou plus à la fois sous peine d'écoper une amende de 2e classe de 35 euros. Les trottinettes ont pour interdiction de dépasser la vitesse de 25 km/h, "pousser ou tracter une charge ou un véhicule" ou bien "se faire remorquer par un véhicule".

Circuler sur le trottoir est désormais passible d'une amende de 135 euros. Les EPDM doivent impérativement rouler sur les pistes cyclables et les routes mais peuvent toujours se garer sur le trottoir, à condition de ne pas gêner les piétons et dans les limites des règles édictées par la commune. À titre d'exemple, Anne Hidalgo a banni leur stationnement des trottoirs parisiens, "à l'exception des emplacements matérialisés dédiés au stationnement payant et au stationnement des deux-roues motorisés". Le port d'un gilet jaune de sécurité ainsi que d'un casque n'est en revanche pas obligatoire la nuit en ville.