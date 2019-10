Les urgences bien moins sollicitées pour rien qu'on ne pourrait le penser

Et si la "bobologie" aux urgences était surestimée dans le débat public ? C'est en substance ce que laisse à penser une nouvelle étude publiée dans la revue britannique "British Medical Journal Quality & Safety" et portant sur 29.407 patients adultes en France. C'est un médecin exerçant aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris (lieu d'où est parti la grève des urgences), Youri Yordanov qui a coordonné les travaux avec l'aide de la Société française de médecine d'urgence, de l'Inserm et de la faculté de médecine de la Sorbonne Université.

D'après cette publication à portée internationale, les passages "inappropriés" aux urgences représenteraient dans tous les pays entre 20% et 40% de l'ensemble des consultations, selon la manière dont est défini ce qualificatif. Mais les résultats de cette récente étude battent en brèche un certain nombre de clichés entendus récemment dont celui du recours aux urgences pour des problèmes mineurs. Selon elle, seulement "6% des passages aux urgences" sont dits "inappropriés", selon leurs trois critères. Pour parvenir à ce chiffre, l'étude s'est appuyée sur trois mesures et les a comparées pour tenter de définir ce qu'est un passage approprié aux urgences.