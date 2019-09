Les vacances n'en finissent pas à Sète

JT 13H - Dans l'Hérault, les températures sont encore optimales pour continuer de se prélasser sur la plage. A Sète, les vacanciers sont encore nombreux.

A une semaine de l'automne, le thermomètre a affiché 25 degrés, ce 16 septembre 2019 à Sète. L'eau est à peine moins chaude qu'en été avec ses 20 degrés. De quoi faire une virée à la plage. Les terrasses sont bien remplies et les commerçants au bord du canal profitent de la terminaison de l'été pour écouler leurs articles. En effet, le ciel sétois restera ensoleillé encore quelques jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.