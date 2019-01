Les vacanciers profitent des derniers moments de détente dans le Pas-de-Calais

Les vacanciers de Wimereux, dans le Pas-de-Calais, prennent un dernier bol d'air avant de rentrer chez eux. C'est l'occasion de décompresser une dernière fois avant le retour aux occupations quotidiennes. On en profite aussi pour faire les dernières emplettes afin de ne pas revenir les mains vides.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.