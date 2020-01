Les violences sexuelles en forte hausse en 2019

En 2019, le SSMSI recense 54 100 faits de violences sexuelles. Des chiffres qui font état d'une augmentation de 19% du nombre de viols. Les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement sexuel augmentent quant à elles de 8%.

Cette synthèse du ministère de l'Intérieur, qui s'appuie sur les données enregistrées par la police et la gendarmerie, ainsi que sur des statistiques issues de l'enquête annuelle de victimisation pour la mesure des dépôts de plaintes, rapporte également d'autres formes de violences. Ainsi, les coups et blessures volontaires sur personne de 15 ans et plus progressent de 8%. A noter que si l'on exclut les violences intra-familiales, cet indicateur augmente de 4%, contre 6% l'an dernier.

Les vols sans violence contre des personnes progressent eux de 3%, tandis que les vols avec armes et les cambriolages, en nette baisse en 2018, restent stable en 2019.