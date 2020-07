Les vols entre la Guyane, Mayotte et le reste de la France interdits, sauf exceptions

La Guyane et Mayotte restent les deux départements français les plus touchés par le coronavirus. Ce samedi, un décret paru au Journal officiel tend à garder ces territoires isolés le plus possible pour maîtriser au mieux la situation sanitaire sur place. Ainsi, "sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé (...) ou un motif professionnel (...), les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République".