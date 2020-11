Elle est lue lundi dans les écoles : que dit Jean Jaurès dans sa "Lettre aux instituteurs" ?

Cette lettre a été écrite par Jean Jaurès en 1888, alors qu'il était âgé de 29 ans. A l'époque, cet admirateur de Jules Ferry et plus jeune député de France écrit des chroniques pour La Dépêche de Toulouse. C'est dans ce quotidien aux près d'un million de lecteurs que le normalien et agrégé de philosophie publie ce texte, dans lequel il dit son attachement au métier d'enseignant, qu'il a exercé deux ans avant de débuter en politique, et rend hommage à l’école et à ses professeurs, à qui il estime tout devoir.

La lettre, consultable ici, pose trois grands principes : l'engagement sans faille de l'enseignant "pénétré de ce qu'il enseigne", la mission émancipatrice de l'école publique "dans une démocratie libre", et la confiance dans le potentiel naturel de l'enfant "à la curiosité illimitée". Les grandes thématiques futures chères à Jaurès sur la question scolaire sont déjà présentes, fait remarquer sur son site la Bibliothèque nationale de France : la lecture pour toutes et tous, clé incontournable de l’accès au savoir, la liberté pour les enseignants de constituer leur propre bagage intellectuel, ou encore la critique des méthodes d’enseignement trop formatées.

"Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants, vous êtes responsables de la patrie", débute-t-il. Et de poursuivre : "Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme."