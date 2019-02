Daniela a tout perdu dans l’incendie de la rue Erlanger, des étudiants lancent une cagnotte pour l'aider

Daniela qui est retournée vivre chez ses parents dans l'Essonne, s'est dit reconnaissante et touchée par cet élan de solidarité.

"Cette générosité me touche beaucoup. Quand on voit aussi les habitants qui viennent déposer des vêtements pour nous en mairie. Je tiens à les remercier. Et pour la cagnotte, s'il y a plus d'argent qu'il n'en faut pour moi, je partagerai le reste avec d'autres voisins de l'immeuble", a-t-elle encore confié au Parisien. Ce samedi, le montant de la cagnotte atteignait déjà plus de 3.000 euros.