LGBT : les "thérapies de conversion", ces pratiques bientôt interdites en France

ORIENTATION SEXUELLE, GENRE -La mission parlementaire sur "les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne" se réunit pour la 1re fois ce mardi 3 et mercredi 4 septembre à l’Assemblée nationale. Son objectif : faire interdire ces pratiques destructrices qui peuvent conduire au suicide.

C’est pour recueillir des témoignages et rédiger une proposition de loi qu’une mission parlementaire sur "les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne" a été lancée cet été par la députée LaRem Laurence Vanceunebrock-Mialon. "Il faut quand même savoir que la France a officiellement retiré l’homosexualité et les troubles de l’identité de genre de la liste des affections psychiatriques respectivement en 1981 et 2010. Ces 'thérapies' indignes ne reposent donc sur aucun fondement médical ou thérapeutique", a déclaré l'élue de l'Allier à 20 Minutes .

- médicales : des psychiatres et charlatans sont persuadés que l'homosexualité et la transidentité sont des maux dont on peut guérir, et proposent leurs services en ce sens, souvent aux parents d'adolescents ;

Selon elle, "toutes les trois sont dangereuses, et poussent au suicide lorsqu'on se rend compte que la guérison n'est pas possible". Le Refuge reçoit ainsi chaque mois deux à trois appels en rapport avec les "thérapies de conversion". "Nos interlocuteurs nous racontent qu’on les a forcés à en suivre une ou nous demandent comment faire pour l’éviter. Par exemple cet été, deux personnes nous ont appelé pour ça. La première devait faire face à sa famille qui voulait l’emmener chez le psychiatre pour la guérir ; la famille de la seconde la poussait à faire une séance d’exorcisme." La responsable du dispositif d'écoute estime à 3,5% les demandes concernant les "thérapies de conversion".

Parmi les témoignages recueillis par l'association qui accompagne les personnes rejetées par leur famille, celui de Viviane*: "Mes parents ont pris rendez-vous avec un exorciste pour moi. J'ai fait mon coming out la semaine dernière et, depuis, je vis l'enfer. Ils sont catholiques pratiquants et ils pensent que ce sont les démons qui sont entrés en moi et que je suis en perdition... Il faut que je parte de là avant qu'il ne soit trop tard. Ils deviennent violents alors qu'ils ne l'ont jamais été." Mélanie* rapporte : "Je suis allée voir un psychologue parce que mon père m'a dit que si je n'allais pas le voir, il me mettrait à la porte. Lorsque je lui ai expliqué la situation, ce psy m'a dit qu'il comprenait et qu'il allait me mettre sous antidépresseurs et anxiolytiques, et qu'on verrait si ça changeait quelque chose. Je suis choquée. Je suis vraiment malade alors ?"