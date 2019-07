Libre-échange, protectionnisme : ce que révèle le sondage OpinionWay

Les Français sont de plus en plus méfiants face au libre-échange. Ils sont 49 % à être opposés au Ceta et 38% au Mercosur, selon un sondage OpinionWay. Autre enseignement : 44% d'entre eux souhaitent davantage de protectionnisme.



