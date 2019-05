Ligue du LOL : une association féministe saisit le procureur de Paris

L’affaire de la ligue du LOL entre un peu plus dans sa phase judiciaire. Selon nos informations, le collectif féministe "Prenons la une" a saisi lundi 20 mai le procureur de la République de Paris afin que "toute la lumière soit faite sur les faits supposés de cyberharcèlement, injures à caractère sexiste, raciste ou homophobe et incitation à la haine raciale ou sexiste". Et demandé à la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ainsi qu'à la secrétaire d'Etat aux Droits des femmes, Marlène Schiappa, d'en faire de même.