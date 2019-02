La levée de l'anonymat nous sauvera-t-elle du cyber-harcèlement ?

La levée de l'anonymat, remède miracle ? Jean-Baptiste Delhomme, communiquant et analyste, se montre sceptique. Avec son associé, il s'est penché sur la provenance des comptes Twitter à l'origine d'un harcèlement envers la femme politique Cécile Duflot. Celle-ci a subi un déferlement de haine impressionnant après sa déposition lors du procès Baupin, début février. "Cette affaire est complexe" nous explique-t-il. Car si les internautes impliqués agissent en effet sous couvert d'anonymat, ils semblent d'abord renvoyer à des tweets achetés via des plateformes d'astrosurfing (c'est-à-dire une diffusion à grande échelle grâce à des algorithmes). "Dans ce cadre, on voit bien que la levée de l'anonymat ne réglerait pas le problème" reprend Jean-Baptise Delhomme. "Le problème, ce sont davantage ces services payants qui permettent de publier depuis l'étranger" résume-t-il.





Quant à l'exemple de la désormais fameuse Ligue du Lol, il est encore plus parlant. "Toutes les personnes impliquées étaient depuis longtemps identifiées par leurs noms, prénoms et profession. même leurs employeurs étaient connus. Donc dans ce dossier, l'anonymat ne joue pas du tout un rôle décisif" indique encore Delhomme. "De toute manière, l'anonymat sur les réseaux sociaux n'existe pas vraiment. De plus en plus, la justice est en mesure d'échanger avec les plateformes pour retrouver les adresses IP d'internautes soupçonnés de délits" ajoute-t-il. Même si les procès pour cyber-harcèlement restent marginaux, il est vrai que quelques internautes ayant harcelé la journaliste Nadia Daam ou encore l'actrice du X Nikita Bellucci, ont récemment été condamnés. Dans le cas de Cécile Duflot, une plainte a été déposée par son avocat. Peut-être, à l'avenir, un procès permettra-t-il de faire toute la lumière sur l'origine de ces tweets.