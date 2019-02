Messageries au travail : a-t-on le droit de tout y faire, de tout y dire ?

L’employeur est-il tenu à des obligations pour prévenir les abus ?





Oui. Les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs salariés. Il s’agit d’une disposition du code du travail et nécessairement, cela englobe l’utilisation d’un outil de travail. Donc en ce qui concerne la messagerie par exemple, l’employeur doit veiller à ce que l’utilisation n’entraîne pas d'incidences sur leur état de santé. Il lui appartient en conséquence de faire attention à ce que les salariés entre eux n’utilisent pas pas cet outil pour s’insulter ou autre. L’exemple classique c’est celui du collègue un peu grivois qui envoie régulièrement des photos ou des montages via la messagerie interne de l’entreprise ou directement via Outlook ou Gmail.





A cet égard, certains employeurs mettent par exemple en place des chartes qui autorisent ou pas à utiliser à des fins personnelles la messagerie. D’autres peuvent prévoir éventuellement une surveillance de la messagerie : l’employeur informe les salariés que tous les messages seront lus et qu’une copie sera effectuée. En réalité, tout est possible, y compris la surveillance, dès lors que c’est justifié et proportionnel au but recherché.





A quoi s’expose un salarié qui aurait utilisé la messagerie professionnelle à des fins abusives ?





Le code du travail prévoit beaucoup de choses mais ne prévoit pas tout. En revanche, il n’y a jamais de vide juridique et il y a toujours éventuellement une intervention jurisprudentielle. Il n’y a pas de dispositions particulières pour tous les outils de travail, mais détourner la messagerie pour harceler ses collègues ou envoyer des blagues déplacées est quelque chose de classique qui est appréhendé par la justice.





En l’occurrence, c’est le cas dès lors que la victime se plaint à son employeur, à son entourage, ou que l’employeur découvre des faits de lui-même et prend l’initiative de les sanctionner avant même que la victime ne se plaigne. Pour rappel, pour que la qualification de harcèlement soit retenue, il faut nécessairement des agissements répétés. En conséquence, un commentaire unique, aussi désobligeant soit-il, ne caractérise pas à lui seul une situation de harcèlement moral. Une autre qualification pourra le cas échéant être retenue.





En droit du travail, ce qui est sanctionné c’est la poursuite du contrat de travail ou pas. La condition c’est de savoir si le comportement du salarié a créé un trouble pour l’entreprise. Sur le plan disciplinaire, l’employeur choisit la sanction qu’il prononce. Cela peut aller du simple avertissement à la mise à pied temporaire en passant par le licenciement simple ou pour faute grave, et tout cela sous le contrôle a posteriori du juge prud’ homal qui apprécie la proportionnalité entre les faits et la sanction qui a été prononcée. Ensuite, un employeur peut librement porter plainte ou pas contre les faits qu’il reproche à son salarié : la suite relève de la qualification pénale qui sera retenue.