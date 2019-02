"Quelque part, on a gagné" : quinze jours après l'affaire de la Ligue du LOL, comment vont celles qui en ont été victimes ?

Mélanie Wanga, cofondatrice de la newsletter Quoi de meuf et du podcast LeTchip, a subi les assauts de la Ligue du LOL sur Twitter de 2011 à 2013. Elle est prise pour cible parce qu’elle tweete sur le féminisme, le racisme. Les harceleurs arrivent à lui faire perdre confiance en elle, lui faire croire qu’elle n’est pas assez compétente pour s’exprimer sur ses sujets de prédilection, l’éloigner de son rêve professionnel, et lui faire quitter Twitter. "J’y suis revenue ces derniers jours pour parler d’eux. Comme ça la boucle est bouclée" dit-elle dans un sourire.





Depuis presque deux semaines, les jeunes femmes n’ont pas vraiment le temps de penser à autre chose qu’à la Ligue du LOL. Et ce n’est pas toujours une partie de plaisir. "Tout le monde me dit ‘Tu es contente ?’ Certes, il y a une part de justice, c’est important que ce soit sorti. Mais ça a aussi fait remonter pleins de choses en moi que j’avais oubliées. Je n’ai pas été bien pendant plusieurs jours, j’ai beaucoup pleuré, la première nuit, je n’ai dormi que 4 heures. Non, je n’ai pas sabré le champagne, il y a beaucoup de souffrance" explique Mélanie Wanga. "Moi non plus je n’étais pas très bien. Je pense que j’avais tout gardé en moi. A l’époque je me disais ‘Ok, ça fait partie du jeu, ça va passer, ça les amuse, je suis une proie facile’ mais en fait ça m’avait vachement affectée et je ne m’en étais pas rendu compte. Mais personne ne les a poussés à faire ce qu’ils ont fait et ce qu’il se passe aujourd’hui, c’est uniquement de leur faute" continue Kenza Sadoun el Glaoui.

Après les témoignages, que comptent-elles faire pour poursuivre leur action ? "Je réfléchis à plusieurs options" commence Kenza. "Porter plainte c’est aller au bout du processus donc ça peut être une option. Mais est-ce vraiment la solution, qu’ils soient pénalisés ? L’idée c’est que ça ne se reproduise plus. Comment faire ? Tu en penses quoi toi ?", demande-t-elle à Mélanie. "Moi je pense qu’il faut créer un précédent, qu’un antécédent juridique pénalise ce genre de choses. Mais à titre personne,l est-ce que je vais porter plainte ? Beaucoup de faits sont prescrits (le délai de prescription est de 6 ans, ndlr), ils ont effacé beaucoup de preuves…. L’effacement de preuves, c’est la seule chose sur laquelle on pourrait les faire payer mais c’est complexe. En fait, on est dans un truc un peu compliqué : quand j’ai été harcelée entre 2011 et 2013, il n’y avait pas de loi sur le cyber-harcèlement. Aujourd’hui, les faits sont prescrits, mais à l’époque il n’y avait pas de loi. J’étais censée faire quoi ?", s’interroge Mélanie. "On aura déjà avancé si les victimes se rendent compte de leur statut de victime", ajoute Kenza.