Lilian Thuram au cœur des critiques : peut-on vraiment parler de "racisme anti-blanc" ?

Mais si le "racisme anti-blanc" est une fiction d'un point de vue sociologique, la récupération - souvent politique - de cette expression, n'a quant à elle rien de virtuel. Outre l'opération médiatique de l'OLRA, le concept est populaire à l'extrême droite de l'échiquier politique (exemples ici, ici et là). On se rappelle également que Jean-François Copé, alors secrétaire général de l'UMP, écrivait dès 2012 dans son "Manifeste pour une droite décomplexée" : "Je sais que je brise un tabou en employant le terme de 'racisme anti-blanc' mais je le fais à dessein, parce que c'est la vérité que vivent certains de nos concitoyens et que le silence ne fait qu'aggraver les traumatismes".





Rien de plus normal que cette réaction, selon Charlotte Recoquillon : "Qui a le plus à perdre dans la mise en cause du racisme, si ce n'est les personnes qui bénéficient des positions de pouvoir ? Les privilèges existent du fait des discriminations. Certains se sentent menacés par les revendications des groupes qui sont jusqu'à présent discriminés. Par exemple, si on veut une parité dans les prises de parole, cela implique que certains... laissent la parole."