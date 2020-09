Lille : des pubs éphémères sur les passages piétons, la mairie promet des sanctions

"La publicité au sol n'est pas admise, ne l'a jamais été. Il arrive que la Ville reçoive des demandes, mais on les refuse systématiquement", a-t-on assuré à l'AFP, affirmant que ce mode de publicité est illégal, "quelle que soit la façon dont l'inscription est faite". La mairie a donc promis de faire effacer ces inscriptions et d'infliger une contravention pour sanctionner cette "double infraction, au règlement intercommunal et au code de la route".

Entre décembre 2017 et octobre 2018, le gouvernement avait autorisé l'expérimentation des publicités éphémères sur les trottoirs. Trois villes test, Nantes, Bordeaux et Lyon, devaient essayer, pendant un an et demi, ces marquages au sol vantés comme plus écologiques car biodégradables et éphémères et plus accessibles pour les petits commerçants. Mais face à la fronde des anti-pubs et à la colère des mairies concernées qui n'avaient pas été prévenues, l'autorisation avait été suspendue.