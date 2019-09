Lille : l'eau du robinet interdite aux nourrissons

JT 13H - La métropole lilloise a décidé de restreindre la consommation d'eau du robinet pour les nourrissons à partir du 17 septembre 2019 à cause de la présence de perchlorates.

A partir du 17 septembre 2019, la métropole lilloise déconseille l'utilisation de l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de six mois. C'est l'une des conséquences de l'épisode de sécheresse qui a touché le nord du pays. En effet, des perchlorates ont été identifiés dans les eaux puisées dans certaines nappes phréatiques. La mesure pourrait durer plusieurs semaines, le temps que ces dernières se régénèrent. En attendant, l'inquiétude gagne les parents.



