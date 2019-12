Limitation de vitesse : retour à 90 km/h sur certaines routes du Cantal

Depuis le 26 décembre 2019, la valse des limitations de vitesse a repris dans certains départements. Dans le Cantal par exemple, on s'apprête à planter les panneaux à 90 km/h sur les routes départementales après les avoir retirés il y a un an et demi. Une situation qui réjouit certains automobilistes et qui indiffère d'autres. Cependant, la route nationale restera à 80 km/h étant donné qu'elle dépend de l'Etat.